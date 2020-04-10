Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla'da yoğunluk yaşandı.

10.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:02
Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla 'da yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından kent merkezi ve ilçelerde, fırın, manav, akaryakıt istasyonları ve bakkallarda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, fırınların etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı.
Ekipler, "Herkes sosyal mesafe kuralına uysun. Fırınlar hafta sonu da açık olacak." diye anons yaptı.
Konyaaltı ilçesinde bir fırın önünde de uzun kuyruk oluştu. Maske takan birçok vatandaşın, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Fırında ekmek kalmadığını öğrenen vatandaşlardan bazıları, hamur satın aldı. Fırın önünde park eden sürücüler, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Muğla
Kararın açıklanmasının ardından Muğla'nın Menteşe ilçe merkezinde araç yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar ekmek almak için fırın ve marketlerin önlerinde kuyruk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle ilçe merkezindeki bazı fırınlar da ekmek çıkarmak için çalışmaya başladı. Gelen vatandaşlara 23.30'da ekmek çıkacağı ve dağıtılacağı bilgisi verildi.
Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de marketlerde ve fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.
"Burdur 48 saat dışarı çıkma"
Sokağa çıkma yasağının kapsamadığı illerden Burdur'da, Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından, paylaşımda bulundu.
Şıldak, "Değerli vatandaşlarım, hepinizi büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Burdur'un tamamında gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Burdur 48 saat dışarı çıkma." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Haberler
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Haberler ›› Güncel ››Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:09: Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Haber 00:08: Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haber 00:08: Erzurum'da sokağa çıkma yasağını duyanlar bakkal ve fırınlara koştu - Haber 00:06: Samsun'da vatandaşlar marketlere akın etti - Haber 00:06: Tekirdağ'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber