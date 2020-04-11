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Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla'da yoğunluk yaşandı.

11.04.2020 02:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:08
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya ve Muğla 'da yoğunluk yaşandı.
Kararın ardından kent merkezi ve ilçelerde, fırın, manav, akaryakıt istasyonları ve bakkallarda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, fırınların etrafına güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı.
Ekipler, "Herkes sosyal mesafe kuralına uysun. Fırınlar hafta sonu da açık olacak." diye anons yaptı.
Konyaaltı ilçesinde bir fırın önünde de uzun kuyruk oluştu. Maske takan birçok vatandaşın, sosyal mesafeyi koruduğu görüldü. Fırında ekmek kalmadığını öğrenen vatandaşlardan bazıları, hamur satın aldı. Fırın önünde park eden sürücüler, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Muğla
Kararın açıklanmasının ardından Muğla'nın Menteşe ilçe merkezinde araç yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlar ekmek almak için fırın ve marketlerin önlerinde kuyruk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle ilçe merkezindeki bazı fırınlar da ekmek çıkarmak için çalışmaya başladı. Gelen vatandaşlara 23.30'da ekmek çıkacağı ve dağıtılacağı bilgisi verildi.
Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde de marketlerde ve fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve fırın önlerinde sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.
"Burdur 48 saat dışarı çıkma"
Sokağa çıkma yasağının kapsamadığı illerden Burdur'da, Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından, paylaşımda bulundu.
Şıldak, "Değerli vatandaşlarım, hepinizi büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Burdur'un tamamında gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Burdur 48 saat dışarı çıkma." ifadelerini kullandı. Antalya ve Muğla’da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Muğla, Güncel
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