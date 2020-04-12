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Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim

Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

12.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:28
Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizlik hakim
Antalya ve Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sahil, meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı.
Antalya'da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Cumhuriyet Meydanı, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahilleri ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.
Kavşaklarda nöbet tutarak, cadde ve mahalle aralarında devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayarak sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.
Belediye ekipleri de sokak hayvanlarına kaplarda su ve mama bıraktı. Ekipler, yasağın ardından cadde ve sokaklardaki dezenfektan çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Sabah iş yerini açan fırıncılar da çıkardıkları ekmekleri araçlarına yükleyerek ev ev dolaşarak, vatandaşlara ulaştırdı.
Cadde, sokak ve meydanlarda çok sayıda polis ekibi ve belediye görevlilerinin olduğu görüldü.
Muğla'da fırıncılar seferber oldu
Muğla merkez ve ilçelerindeki cadde, sokak ve meydanlardaki sessizlik sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı.
Fırıncılar ise çıkardıkları ekmekleri kasalara yükleyerek, maniler eşliğinde vatandaşa ulaştırmak için seferber oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Muğla, Güncel
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