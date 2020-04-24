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Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki meydanlar boş kaldı.

24.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:33
Antalya ve Muğla'nın turistik bölgeleri en sakin günlerini yaşıyor
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerindeki meydanlar boş kaldı.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile halkın yoğunluk oluşturduğu Sarısu ve Lara plajları boş kaldı.
Önceden yoğunluğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri de en sakin günlerini yaşıyor.
Polis ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğun tedbirler alırken, kent genelinde sessizlik hakim oldu.
Muğla'nın turistik sahil ve plajları boş
Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında sakinlik sürüyor.
Marmaris'te polisler ve görevliler dışında, ilçenin en kalabalık yerlerinden Atatürk Meydanı, Marmaris Belediye Plajı, İçmeler Plajı, Uzunyalı Plajı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere caddelerin boş olduğu görüldü.
Sahil güvenlik ekipleri Marmaris Körfezi'nde denetim yaptı.
Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri de en sakin günlerini yaşıyor.
Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.
Akyaka Mahallesi'nde de sahil ve plajlar ile cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Antalya, Muğla, Güncel , Haber
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