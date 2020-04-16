Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANTALYA Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı

Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldıAntalya'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen baskında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı.

16.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:51
Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı
Antalya 'nın Kaş ilçesinde bir villaya düzenlenen baskında, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 18 kişiye toplam 84 bin 581 lira ceza uygulandı. Kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el konuldu.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde Z.P'ye (32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ile villa sahibi Z.P. yakalandı. Yapılan aramada, kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el konuldu.
18 şüpheliye, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için de 56 bin 700 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan ev sahibi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. ANTALYA Villaya ’kumar’ baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Villaya 'kumar' baskını; 18 kişiye 84 bin 581 lira ceza yazıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler - Haber 18:11: Büyükakın, "Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız" - Haber 18:09: Çanakkale'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı - Haber 18:09: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi" - Haber 18:08: Vahit Bingöl: "Özal'ı unutmayacağız" - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber