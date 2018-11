Antalya'ya 3 Milyon Çocuk Turist Geldi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:21



ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın çocuk turist sayısında da rekor kırdığını açıkladı. Yavuz, kente gelen 12,5 milyon yabancı turistin 3 milyonunu çocukların oluşturduğunu belirtti.Antalya, kasım ayının ilk haftası itibariyle 12,5 milyon yabancı turist sayısıyla, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Tüm zamanların rekorunun kırıldığı kente gelen yabancı turistlerin yaklaşık dörtte birini ise çocuklar oluşturdu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, sayısal olarak Antalya'nın, tarihinin en yüksek turistin geldiği 2018 yılını, gelecek yılların hedeflerini yukarıya çekmekte kriter alacağına işaret etti.Doğru analiz için değerlendirmelerde 2016- 2017 yıllarını değil, sağlıklı ve olağan büyüme içindeki 2014-2015 yıllarının göz önünde bulundurduklarını belirten Yavuz, kayıp ve kazançlar için 2014-15 yıllarının referans görevini artık 2018'in üstleneceğini kaydetti.'ÇOCUK TURİST ÖNEMLİ BİR BELİRLEYİCİ'Bu yılın en önemli gerçeklerinden birinin son yıllarda dünya turizminin en önemli belirleyicilerinden biri haline gelen 'çocuk turist' konusu olduğuna işaret eden Recep Yavuz, Avrupa'dan gelen her 4 turistten birinin 0-14 yaş arası çocuk olduğu, kente gelen 12.5 milyon turistten 3 milyonunun çocuk olduğunu söyledi.Dünyada 150 ülkeye gelen turist sayısından fazla olan bu rakamın azımsanacak bir sayı olmadığını dile getiren Yavuz, Finlandiya, Malta, Karadağ, Maldivler, Bosna Hersek, Sırbistan, Romanya, Azerbaycan, İzlanda, Ermenistan, Litvanya gibi onlarca turizm ülkesine giden turist sayısının, Antalya'ya gelen çocuk turist sayısının çok altında olduğunu kaydetti.Antalya'nın çocuk turist sayısı bakımından dünyada ilk 5'te olabileceğini aktaran Yavuz, çocuklu ailelerin Antalya tercih nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Otellerin çocuklara dair her türlü imkan ve konforu sunması. Her şey dahil sisteminin en yoğun müşterisinin çocuklar olması. Güneş garantisi. Fiyat avantajı. Ulaşım kolaylığı."Tur operatörleri ve otellerin bu bağlamda Türk turizminin oldukça önünde gittiğini vurgulayan Yavuz, "Çocukların tatillerin belirlenmesinde yüzde 70-80 belirleyici olduklarını bilerek, kampanyalar, aktiviteler ve özel programlar çıkarıyorlar. 3-4 aya kadar yurtdışında fuarlar, tanıtım faaliyetleri başlayacak. Çalışmalarımızı bu gerçeğin üzerine kurarak hem sempati kazanır, hem de dünyadaki 400 milyona yakın çocuk turistten çok daha fazla pay alırız" diye konuştu.- Antalya