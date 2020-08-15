Antalya’ya bir saatte 45 uçak inip kalktı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla iç ve dış hatlarda bir saatte 45 uçak inip kalktı.

Uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla yabancı turist hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da, Kovid-19 tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Uçaktan iner inmez başlayan tedbirler, misafirlerin konaklayacağı otele kadar sürüyor.

Tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı Antalya Havalimanı'nda ana pazar konumundaki Rusya ile 10 Ağustos'ta direkt uçuşların başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul aktarmalı Rus turistlerin Antalya'ya gelmeye başladığını söyledi.

Rus turistte 10 Ağustos'ta ciddi hareketlilik yaşandığını anlatan Yılmaz, ilk gün 23 bine yakın Rus turisti ağırladıklarını bildirdi. İkinci ve üçüncü günlerde ise rakamların 16 binlere düştüğünü vurgulayan Yılmaz, Rus pazarında çok hızlı bir açılış yaptıklarını, bu durumun turizmcileri ve kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Yılmaz, havalimanında henüz geçen yılki yoğunluğa ulaşılmadığını, iç hatlarda yüzde 50, dış hatlarda da yüzde 40 seviyelerinde olunduğunu belirterek şunları aktardı:

"Günde, iç hatlarda 40, dış hatlarda da 150 uçak görüyoruz. Yaklaşık 200 uçağın inip kalkması anlamına geliyor. Bu da güzel rakamlar. Bir ya da iki ay önce sorsaydınız, buralara gelebileceğimizi pek tahmin etmezdik. Dinamikler döndü, artık kötüye değil, iyiye gidiyoruz. Pik (zirve) saatlerde dış hatlarda 30 uçağın, iç hatlarda da 10-15 uçağın inip kalktığını görüyoruz. Pik dönemde, dış hatlarda bir saatte 30 uçak inip, kalktı."

31 ülkeden yolcu geliyor

Şu an birçok pazarın tam olarak çalışmadığına değinen Yılmaz, Almanya'da seyahat kısıtlaması kalktığını ancak okulların tatil döneminin bitmek üzere olduğunu hatırlattı. Bu nedenle Alman pazarında düşüş beklediklerini anlatan Yılmaz, buradan çocuksuz çiftleri ve yaşı ilerleyen misafirleri beklediklerini bildirdi.

Antalya'nın geçen yıl 193 ülkeden misafir ağırladığını anımsatan Yılmaz, "Antalya'ya şu an 31 ülkeden yolcu alıyoruz. Bu rakamların tekrar eski 100, 200'lere ulaşmasını bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu da hep beraber göreceğiz. İngiltere 1 Ağustos'ta tur paketlerine başladı, burada canlanma oldu. Polonya açıldı, 3 gün önce ilk uçağı ağırladık. Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya gibi büyük pazarlarımızın hepsi şu anda açık. Almanya ve Polonya'dan daha da artışlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna pazarında geçen yılki rakamlara ulaşıldı

Yılmaz, şu anda tüm pazarlarda sefer sayılarının geçen yılın altında seyrettiğini söyledi.

Ancak Ukrayna pazarında ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Ukrayna, üçüncü büyük pazarımız. Şu anda rakamlar geçen seneyle aynı seviyede. Bu da çok güzel bir gelişme. Rusya trafiğinde de yakın zamanda aynı tabloyu görebiliriz." dedi.

Antalya Havalimanında bir iç hatlar, iki de dış hatlar terminali bulunduğunu belirten Yılmaz, şu anda iki dış hat terminalinin de açık olduğunu kaydetti.

Geçen seneye göre trafiğin daha düşük olduğunu ancak Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeyi önemsediklerini aktaran Yılmaz, "İnsanları dar alanda tutmamak adına iki terminali de tam çalıştırıyoruz. Misafirlerimiz için Antalya Havalimanı'nı tam kapasiteyle sunmuş oluyoruz." diye konuştu.