Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı

Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandıKORONAVİRÜSE yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na inen ilk uçak, su takıyla karşılandı.

01.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:39
Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı
KORONAVİRÜSE yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na inen ilk uçak, su takıyla karşılandı. Uçağın yolcuları merdivende ve apronda selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferleri, bugün yeniden başladı. Antalya Havalimanı'na yaklaşık 3 ay sonra ilk uçak İzmir'den geldi. SunExpress'e ait XQ/SXS 9090 kodlu uçak, 80 yolcusu ile saat 11.10'da Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık 3 ay sonra Antalya'ya inen ilk uçak, apronda su takı töreniyle karşılandı. Uçaktan aprona inen kimi yolcular selfie çekti, kimileri ise hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.
Kızıyla İzmir'den gelen yolculardan Ebru Yüzügüllü, 'İlk uçuş güzel ve heyecanlıydı. Yasağın kalkmasına çok sevindik. Çok uzun süredir bekliyorduk. Maskeyle yolculuk çok zor geçti. Nefes almakta zorlandım ve gözlüklerim buğu yaptı. İzmir'de beni geçirmeye gelen arkadaşım içeriye giremedi. Bu iyiydi, içerisi hiç kalabalık değildi" dedi.
Herkesin gönül rahatlığıyla yolculuk yapabileceğini söyleyen Figen Kırtık, 'Havalimanında gerekli tüm önlemler alınmıştı. Termal kameralar her yerde vardı ve çalışıyordu. Yetkililer tüm hazırlıkları yapmış. Bundan sonra bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Maskeyle yolculukta hiçbir problem yaşamadım. Herkes gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilir. İzmir'den havalimanı personeli bizi el sallayarak uğurladı, Antalya Havalimanı'nda da su takıyla karşılandık. Bu beni çok duygulandırdı, kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.
Uçak, Antalya'dan aldığı yolcularla saat 12.25'te İzmir'e döndü. Antalya’ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
İslam’ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
’20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü’ denmişti! Olayın perde arkasında ’ezan’ tartışması varmış Haber
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması varmış
Haberler››Güncel››Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: İSTANBUL -TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI - Haber 12:36: Zararlı Gal Arısı Zonguldak ve Bartın'da görüldü - Haber 12:36: Son dakika haberleri: Kitaplar okuyucularıyla buluştu - Haber 12:36: İşbaşı yapan kebapçılardan davulu zurnalı kutlama - Haber 12:35: BAĞCILAR'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 6 BİN PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Haber 11:43: AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor - Haber 11:12: Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı - Haberler 11:06: Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı - Haber 10:41: Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı - Haberler 08:18: Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti - Magazin