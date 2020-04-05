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Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Antalya ve Konya'ya kontrolsüz çıkış sağlanan tali yollar, belediye tarafından toprak ve hafriyat dökülerek kapatıldı.

05.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:04
Antalya'ya giden tali yollarda kapatıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Antalya ve Konya 'ya kontrolsüz çıkış sağlanan tali yollar, belediye tarafından toprak ve hafriyat dökülerek kapatıldı. Karayolunda ise polis ve jandarmanın kontrolünde seyahat izin belgesi olanlara geçiş izni veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir'e giriş ve çıkışlarının kapatmasının ardından Konya'da kenti çevre illere bağlayan karayollarında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, araçları durdurup sürücü ve yanlarındakilerin seyahat izin belgeleri varsa geçişlerine izin veriyor. Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolunda tali yollardan geçilip kaçak olarak iki kente gitmek isteyenler oldu. Bunun üzerine Seydişehir Belediyesi, kontrolsüz geçişlerin yapıldığı yolları toprak ve hafriyat dökerek kapattı. Böylelikle güvenlik güçlerinin kontrolü dışında iki kente gidiş ve gelişler engellenmiş oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Seydişehir, Antalya, Polis, Konya, Güncel
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