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Antalya'ya giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak

Antalya'ya giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak Antalya Valiliği tarafından alınan kararla karayolu, denizyolu ve haavayolyla kente giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

01.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:54
Antalya 'ya giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak
ANTALYA - Antalya Valiliği tarafından alınan kararla karayolu, denizyolu ve haavayolyla kente giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla gerçekleştirdiği olağanüstü görüşmede bir araya geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, gereken tedbirlerin kararlaştırılması gündemiyle toplanan kurul kararının detayları valilik resmi internet sitesinden paylaşıldı. Son günlerde Antalya'ya yoğun şekilde gelen insan trafiğinin olduğu gözlendiği, bu durumun, içinde bulunulan salgın tehlikesi nedeniyle kentte genel sağlığı ve sosyal tepkiler nedeniyle de kamu düzenini bozma riskinin bulunduğu değerlendirildi. Kurul tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca alınan karar şu şekilde açıklandı:
"İlimize her ne şekilde olursa olsun (Karayolu, Denizyolu, Havayolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınmasına, bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönündeki '1. İkaz'a uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, yapılacak '2. Kontrol'de de ikametgahlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin ise Valilikçe belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak, haklarında tekrar idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 01.04.2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
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Antalya’ya giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Valiliği, Antalya, Genel

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Antalya'ya giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınacak
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