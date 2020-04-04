Antalya'ya girişe denizden de izin yok: 'Karakolbot' ile denetim

KARA, deniz ve havayoluyla ulaşımın sağlandığ turizm kenti Antalya 'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler, tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kapsamının genişletilmesinin ardından giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirlerden Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yasak öncesinde 4 olan kontrol noktası 13'e çıkarılırken kente deniz, kara ve havayoluyla ulaşımın mümkün olması nedeniyle denizden de denetim faaliyetleri sürdürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri 'karakolbot' olarak tabir edilen özel botla sahil bandı boyunca denetim yaptı. Falezlerde ve sahil bandında vatandaş yoğunluğunu denetleyen ekipler, açıkta ise tekne, sandal ve turistik yatları inceledi. 40 metrelik falezlerde olta avcılığı yapan bir amatör balıkçıyı kıyıdan uyaran ekipler, açıkta ise bir tekne ile karşılaştı. Büyük limanda demirlediğini söyleyen kaptan Barış Yücesoy'a yaklaşan ekipler teknenin içinde yolcu olup olmadığını sordu. Yücesoy'un yaşını da soran ekipler daha sonra sağlığı için evinde olması gerektiği uyarısında bulunarak daha fazla açılmasına izin vermedi.

Diğer yandan Antalya Limanı işleticisi Port Akdeniz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında liman sahasına girişte maske takma zorunluluğu geldiğini belirterek, maskesiz kimsenin kesinlikle limana girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kent genelinde dışarı çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik de kimlik kontrolü yapıldı.

Dışarı çıkması yasak olan yaş grubundaki kişilere 3 bin 150 lira yasağa uymadığı için, 392 lira da Kabahatler Kanunu'na göre toplamda 3 bin 542 lira para cezası kesiliyor.

Kaynak: DHA