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Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler

ANTALYA Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki sıkı uygulamalar bugün de devam etti.

03.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:10
Antalya'ya girişlerde sıkı tedbirler

ANTALYA Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki sıkı uygulamalar bugün de devam etti. Antalya 'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını yakından takip ediyor.

Antalya'da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan tedbir ve yasaklarla ilgili denetimler devam ediyor. Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olsun kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınmasına karar veren Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını da yakından takip ediyor.

Antalya'ya İstanbul ve Ankara girişlerinin yapıldığı Döşemealtı ilçesi Selimiye giriş noktasında yapılan kontroller de sürüyor. Önceki güne göre araç kuyruğunun azaldığı gözlenen giriş noktasına gelenler, jandarma ve polis ekiplerince kontrolden geçirildi. İlk olarak ateşleri ölçülen ardından Antalya'ya geliş nedeni sorgulananların ikamet bilgileri ve izinleri doğrultusunda yönlendirme yapıldı. Önceki günlere göre yoğunluğun azaldığı gözlenen giriş noktasında kimileri ikametini belgeleyip şehre giriş yaptı, kimileri de girişi reddedilerek geri gönderildi. Otomobilleriyle gelenlerin büyük çoğunluğunun İstanbul, Isparta ve Ankara plakalı araçları olduğu gözlendi.

14 GÜNÜ DUYUNCA GERİ DÖNDÜ

Bucak'ta yaşayan Selehattin Şengezer, iş için geldiği Antalya'da 14 gün sıhhi gözetimde olacağını duyunca geri dönmeye karar verdi. Hem Bucak'ta hem de Antalya'da evi olduğunu söyleyen Şengezer, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Antalya'ya gelip akşamına Bucak'a dönecektim. Fakat 14 gün sıhhi gözetim altına girmemek için işlerimi askıya aldım ve geriye dönüyorum" dedi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNU ALMAYA GELDİ

?İstanbul'da oturan Engin Yeşilyurt, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan eşi ve bebeğini almak için Antalya'ya kara yolu ile geldiğini söyledi. Eşi ve bebeğini alıp İstanbul'a dönmek istediğini polislere söyleyen Yeşilyurt'un bu talebi reddedildi. Eşi ve çocuğunun kontrol noktasına gelmesini isteyen kolluk güçleri, Yeşilyurt'a geçiş izni vermedi. Eşiyle telefonla görüşen Engin Yeşilyurt, "Antalya'ya giriş yaptığım takdirde 14 gün evde olmam gerekiyormuş. Eşimle konuştum. İstanbul'a dönüşümüzü erteledik. Yanlarına gidiyorum. 14 gün evde kalacağım, ardından yola çıkacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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