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Antalya'ya şehit ateşi düştü

Antalya'ya şehit ateşi düştü Antalyalı şehidin haberi ailesine ulaştıANTALYA - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden P.

23.09.2019 15:49
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalyalı şehidin haberi ailesine ulaştı
ANTALYA - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden P.Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan alesine ulaştırıldı. Servis şoförlüğü yapan baba Ali ve anne Zübeyde Dinçer'e haber verilirken sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin ailesinin evine türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.
Evli ve 6 aylık bir kız bebeği olduğu öğrenilen P.Teğmen. Fikret Dinçer'in kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.
Antalya'ya şehit ateşi düştü

Antalya, Irak, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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