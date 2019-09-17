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Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde Avrupa Standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek.

17.09.2019 11:58Antalya'ya yerden ısıtmalı modern hayvan barınağı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde Avrupa Standartlarında modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek. Teknik ve hijyenik şartları yüksek, modern tesiste barınakların çeşitli bölümleri yerden ısıtmalı ve havalandırmalı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'ya modern bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Kirişçiler Mahallesi'nde tahsisi alınan 84 bin metrekare alan üzerine Avrupa standartlarında örnek bir Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edecek.

Modern ve yüksek standartlara sahip olması planlanan merkezde birbirinden bağımsız kedi ve köpek barınakları, yavrulu anne bölümleri, sahipsiz at ve eşekler için padok, klinik bölümü, operasyon öncesi kafesler, köpek oyun parkı, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, idari binalar, ameliyathaneler, ameliyat sonrası bakım bölümleri, rezerv alanı, yem ve mama deposu gibi bölümler yer alacak.

Yerden ısıtmalı

Teknik ve hijyenik şartları yüksek, modern tesiste barınakların çeşitli bölümleri yerden ısıtmalı ve havalandırmalı olacak. Tesiste güvenlik kamera sistemleri de yer alacak. Hayvansever derneklerinin de destek verdiği proje Türkiye'ye örnek olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sokak hayvanlarının iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi onların en tabi hakkı. Yeni yapacağımız Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde onların rahat edebilmesi için her türlü ayrıntıyı düşündük. Son derece modern bir merkezi Antalyamıza kazandıracağız" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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