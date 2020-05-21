ANTALYA Yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi oturdukları dairede bulundu

Yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi oturdukları dairede bulunduAntalya'nın Manavgat ilçesinde oturdukları daireden ağır koku gelen yabancı uyruklu 2 kişi, çilingir yardımıyla içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu.

21.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:00
Yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi oturdukları dairede bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturdukları daireden ağır koku gelen yabancı uyruklu 2 kişi, çilingir yardımıyla içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Biri erkek 2 kişinin kimliklerinin tespit edilmesi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Manavgat'ın Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan yabancı uyruklu 2 kişiden uzun süre haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. İçerideki ağır koku görevlilere zor anlar yaşattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cenazeler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bir süredir aynı dairede yaşayan biri erkek 2 kişinin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. ANTALYA Yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi oturdukları dairede bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel, Haber

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