Antalya Yağmur ve Rüzgar Sahili Çöplüğe Çevirdi

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:40



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:40

Yağmur ve rüzgar sahili çöplüğe çevirdiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Evrenseki bölgesinde denizdeki başta ağaç olmak üzere metal, cam ve plastik atıklar kıyıya vurdu. Ortalığa çöplüğü andıran görüntüler çıkarken, yabancı turistler ise atıklar arasında gezip özçekim yaptı.Manavgat'ta dünden bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde Çolaklı Deresi taştı. Çevredeki araziler su altında kalırken, bazı otellere ulaşımı sağlayan turizm yolu da suyla kaplandı. Suyla kaplanan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, suyun çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.Evrenseki Mahallesi'nde ise yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Sahil kesiminde dalga yüksekliği artarken, dalgalarla birlikte ağaç artıkları, metal, cam ve plastik atıklar da kıyıya vurdu. 15 kilometrelik sahil kesiminin büyük kısmında benzer durum yaşandı. Bölgede tatil yapan yabancı turistler ise yağmurun etkisini yitirmesiyle konakladıkları otellerin sahilinde yürüyüşe çıktı. Bazı turistler sahilde özçekim yaptı ve yürüdü.