Antalya Yağmur ve Rüzgar, Sahili Çöplüğe Çevirdi

Yağmur ve rüzgar, sahili çöplüğe çevirdi (2)
SULAMA KANALI TAŞTI Manavgat
'ta devam eden yağış nedeniyle Taşağıl
Mahallesi'nde sulama kanalı taştı. Taşan sular bazı evlerde baskınlara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve ASAT ekipleri tarafından taşkını önlemek amacıyla çalışma başlatılırken, su baskını
yaşanan bazı evler tahliye edildi. Hocalar
Mahallesi'ni D-400 karayoluna bağlayan yolda meydana gelen su birikintileri nedeniyle yol trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri su seviyesini tam olarak bilemedikleri için yolu ulaşıma kapattı.
Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan derelerin taşması sonucu da sel suları evlerin yakınlarına kadar yükseldi. Bölge halkı kendi imkanlarıyla derede su akışını engelleyen dal ve odun parçalarını temizlemeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası su akışı normale döndü.
Taşağıl
29 Kasım 2018 Perşembe 02:41