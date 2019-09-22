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Antalya yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı

Yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştıAntalya'da seyir halinde otomobili alev alan kişi, önünde durduğu binanın bahçesinden çektiği hortumla aracını söndürmeye çalıştı.

22.09.2019 13:05
Yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı
Antalya'da seyir halinde otomobili alev alan kişi, önünde durduğu binanın bahçesinden çektiği hortumla aracını söndürmeye çalıştı.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücü, 06 KA 1698 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracın motor kısmından duman yükseldiğini gördü. Sürücünün aracı durdurmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtan inen sürücü, çevredekilerin verdiği su doluyu kovayı alevlerin yükseldiği kısma boşalttı. Başarılı olamayan sürücü bu kez önünde durduğu binadan çektiği hortumla aracına su tutarak söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.
Sürücünün yanan aracını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya yanan aracı su dolu kovayla ve hortumla söndürmeye çalıştı

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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