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ANTALYA Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandı

Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandıAntalya'da aralarında yaşanan husumet nedeniyle yaralama, işyeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karışan iki gruptan M.C. ve E.S. gözaltına alındı.

15.08.2019 17:26
ANTALYA Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandı
Yaralama ve işyeri kurşunlama şüphelileri yakalandı
Antalya'da aralarında yaşanan husumet nedeniyle yaralama, işyeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karışan iki gruptan M.C. ve E.S. gözaltına alındı.
Olay, temmuz ve ağustos aylarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasındaki husumet yüzünden 1 kişinin yaralanması ile işyerleri ve otomobillerin kurşunlanması olaylarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadeler doğrultusunda operasyon başlatan polis, iki gruptan M.C. ile E.S'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan iki şüpheli, 'işyeri kurşunlama, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Güzeloba Mahallesi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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