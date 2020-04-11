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ANTALYA Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığıANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

11.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:34
Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı
ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına rağmen cadde üzerinde bekleyen bir kadın, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 30'u büyükşehir 31 kentte 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında olan şehirlerden Antalya 'da saat 00.00'dan sonra dışarıda bulunan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.
Saat 01.00 sıralarında ise Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya geçidinin altında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen bekleyen genç kadının yanında duran bazı araç sürücüleri, pazarlık yaptı. Kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. ANTALYA Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel
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