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ANTALYA Yasağın ikinci gününde Antalya'da sessizlik hakim

Yasağın ikinci gününde Antalya'da sessizlik hakimANTALYA'da, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizliğin hakim olduğu görüldü.

12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:27
Yasağın ikinci gününde Antalya 'da sessizlik hakim
ANTALYA'da, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sessizliğin hakim olduğu görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin ve caddelerin boş hali drone ile görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim. Kent merkezinde kavşak ve caddelerde polis ekipleri yasağa uymayanları tespit etmek için kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, sokakta gördükleri yaya ve sürücüleri durdurup, kimlik kontrolü yapıyor. Kışın en soğuk günlerde dahi kalabalık olan sahil şeridinin, yasağın son gününde de sakin olduğu dikkati çekti.
Konyaaltı Sahili'nin boş hali Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından drone ile görüntülendi. Normal günlerde sahildeki insan yoğunluğu, yerini kuşlara ve sokak hayvanlarına bıraktı. Sahile inen varyantın ve Konyaaltı Caddesi'nin de boş olduğu görüldü. ANTALYA Yasağın ikinci gününde Antalya’da sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel
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