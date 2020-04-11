Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Yasak günleri denizde geçiriyorlar

Antalya'da koronavirüse yönelik tedbir amacıyla büyükşehirlerde uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağının ilk gününü bazı yat ve tekne sahipleri denizde geçirmeyi tercih etti.

11.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:32
ANTALYA Yasak günleri denizde geçiriyorlar
Antalya 'da koronavirüse yönelik tedbir amacıyla büyükşehirlerde uygulanan 48 saat sokağa çıkma yasağının ilk gününü bazı yat ve tekne sahipleri denizde geçirmeyi tercih etti.
Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden Antalya'da bazı yat sahipleri vaktini balıkçı barınağında demirlediği teknede geçirmeyi tercih etti. Antalya Balıkçı Barınağı'na demirli tekne ve yatlarda kalan yaklaşık 10 tekne sahibi virüs nedeniyle denizde olmayı istediklerini belirtti. Kendi izole alanlarını oluşturan yat sahipleri, eşsiz güzelliğe sahip Akdeniz manzarasında kitap okuyup, dinlenerek vakitlerini eğlenceli geçirdi. Yat sahipleri karaya ayak basmadan birbiriyle sohbet ederek yalnızlık hissetmiyor.
Sokağa çıkma yasağının duyurulmasını ardından teknesine geldiğini anlatan Sarp Bayyurt, "Burada tek başımayım ama dört duvar arasında olmaktan iyidir. Teknemde kalıyorum. Sokağa çıkma yasağının olduğu iki gün teknemde vakit geçirerek değerlendireceğim" dedi.
Sahibi olduğu yatta yaşayan ve ticari amaçlı denizcilik yaparak geçimini sağlayan Semih Yüksel ise yaz dönemi çalışmak için geldiği Antalya'da koronavirüs nedeniyle işlerinin iptal olmasına rağmen kentten ayrılmadığını anlattı.
Yatında kendi izole alanını oluşturduğunu ve misafir kabul etmediğini aktaran Yüksel, "Koronavirüs nedeniyle yatımdan ayrılmıyorum. Kendi izolasyon alanımı yarattım. Yaz dönemi Antalya'da çalışacaktım. Koronavirüs bu anlamda bizi mağdur etti. Ben denizi seviyorum. Deniz benim için özgürlük. Salgın nedeniyle dışarı çıkmasak da kendi özgür alanımızda yaşıyorum. Denizde olmaktan keyif alıyorum. Mavi ve yeşil beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle evi yerine teknesinde yalnız kalmayı tercih eden Osman Cengiz ise şunları söyledi:
"Sokağa çıkma yasağından dolayı teknemde duruyorum. Bir yere de gitmek istemiyorum. Herkes yasağa uymalı. Teknede çay içiyorum, balık tutuyorum. Bazen canım sıkılıyor ama denizin güzelliği yetiyor. Başka teknelerle kalan arkadaşlarla uzaktan sohbet ederek vakit geçiriyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Yasak günleri denizde geçiriyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: 600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu - Haber 18:28: Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor - Haber 18:26: Çorlu'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı - Haber 18:26: Cizre'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Haber 18:24: Polis ve zabıtadan anonslu uyardı - Haber 17:40: Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin