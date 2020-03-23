Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı - Haberler

ANTALYA Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı

Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldıKoronavirüse karşı alınan tedbirlerden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına Antalya'da uyuldu.

23.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:46
Yaşlılar Antalya 'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı
Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına Antalya'da uyuldu. Kentin 2 simge noktasındaki kalabalığın büyük ölçüde azaldığı Cumhuriyet Meydanı'nın ise tamamen boş olduğu görüldü.
Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak 14 binin üzerinde insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavrüsle ilgili Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Uzmanlar 'evde kal, sağlıklı kal' uyarısını yaparken turizm kenti Antalya'da polis ve zabıta ekipleri sabah erken saatlerden itibaren 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti. Kentte normal zamanlarda kalabalık olan ve kentin simgeleri arasında bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın sesiz ve sakin olduğu gözlendi. Nadir geçen vatandaşların ise yüzlerinde maske olduğu dikkatie çekti. Kentin bir diğer simgesi Üç Kapılar ise eskisi kadar olmasa da az sayıda banklarda oturanlar görüldü.
Kışın en soğuk günlerde dahi güneşlenenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü. Sahil bandı boyunca yürüyüş yapan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları, az sayıda kişinin balık tutmaya çalıştığı gözlendi.
Kentin genel durumuyla ilgili 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olmadığı ve araç ve yaya trafiğinin oldukça azaldığı dikkati çekti. ANTALYA Yaşlılar Antalya’da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ANTALYA Yaşlılar Antalya'da sokağa çıkmadı, meydan boş kaldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor - Haber TTK korona virüs nedeniyle dönüşümlü vardiya sistemine geçti - Haber Mezitli korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Haber Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek - Haber Gaziantep'te kanser ilaçları için tesis kuruluyor - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading