05.07.2019 12:55
Haberler» Güncel» Haber

ANTALYA Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyorAntalya'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor
Antalya'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.
Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor.
Kedinin sahibi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz dedi. ANTALYA Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor
Kaynak: DHA
antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:00   Kalorifer kazanının patladığı lisenin müdürü ve görevliler yargılanıyor
14:59   Bodrum Belediyesinden bir ilk
14:59   Bir haftada 50 bin kişi yüzdü
14:59   Müftü Cihan Manisa'ya veda etti
14:59   Başkan Örki, çiftçilerle ilk kekik hasadını yaptı
14:59   Yenice'de TOKİ kuraları çekildi
14:59   Kaymakam Pişkin, Aşağıkaya köyünü ziyaret etti