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Antalya yavru köpekler operasyon için eğitilecek

Yavru köpekler operasyon için eğitilecekANTALYA'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen Hollanda çoban köpeklerinin yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı.

14.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:36Antalya yavru köpekler operasyon için eğitilecek
Yavru köpekler operasyon için eğitilecek
ANTALYA'daki GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde yetiştirilen çoban köpeklerinin yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı. 8 yavrudan birkaçı ABD ve Bulgaristan'a gidecek, kalanlar Türk polisi ve jandarması için operasyon köpeği olmak amaçlı eğitilecek.
Türkiye'de yetiştiriciliği sadece 'da yapılan Hollanda çoban köpekleri yavruları, sosyalleşme eğitimlerine başladı. Köpek eğitmeni aynı zamanda üretici Murat Topallar tarafından yetiştirilen köpekler, yüksek enerjileriyle dikkati çekiyor. Hollanda'da polis köpeklerinin bu ırktan seçildiğini anlatan Topallar, "Hollanda'da özellikle polis köpeği yetiştiriciliği yapanlar, bu ırka yoğunlaştı. İtaatkar, uysal, her zaman dikkatliler. Çok fazla bakım gerektirmez, kolay yorulmazlar ve kötü hava koşullarına dirençliler" dedi.
GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde eğitimlerine başlayan 8 yavrunun annesinin Antalya'da, babasının Hollanda'da olduğunu anlatan Topallar, "Bu köpekler amatör kişiler tarafından beslenilebilecek ırk değil. Bu köpeklerin enerjileri çok yüksek. Bu yavruların birkaçı ABD'ye, birkaçı Bulgaristan'a gidecek. Kalanları da yetiştirip polisimize ve jandarmamıza operasyon köpeği olarak kazandıracağız" diye konuştu.
Merkeze eğitim için köpeğini bırakan Nihal Doğan, Hollanda çoban köpeği yavrularının çok güzel ve hareketli olduklarını belirterek, "Kendi köpeğim de burada eğitim alıyor. Fakat bu yavrular çok farklı. Çok hareketliler, aynı zamanda çok güzeller" dedi.

Hollanda, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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