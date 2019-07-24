ANTALYA YAYA GEÇİDİNDE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'ın yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Manavgat'ın Antalya
Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'a, Turan Yılmaz'ın kullandığı 07 LJC 61 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayşe Arıhan ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların tepki gösterdiği Turan Yılmaz, otomobilden çıkamadı. Yaralı Hüseyin Erdoğan tedavisinin yapılması, Ayşe Arıhan da tedbir amaçlı çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAMERA KAYDETTİ
Yaşanan trafik kazası bir işyerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde 1'i kadın 3 kişi yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, şehir içi minibüsün durakladığı görülüyor. Minibüsün yan şeridinden hızını kesmeden gelen 07 LIC 61 plakalı otomobil, yayaların üzerine geliyor. Bu sırada yaya geçidinden geçenlerden biri hızlı şekilde hareket ederek yolun diğer tarafına geçip kazadan kurtulurken, otomobilin çarptığı Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'ın havada savrulduğu görülüyor. Ayşe Arıhan kazanın ardından ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan'ın yaralandığı ve yerinden kalkamadığı görülüyor. Vatandaşların büyük tepki gösterdiği otomobil sürücüsü Turan Yılmaz, kızgın vatandaşlardan korunmak için kendisini otomobile kilitlediği ve bazı vatandaşların otomobile vurduğu da görüntülerde yer alıyor.