ANTALYA YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI'NIN KALDIRILMASINA PROTESTO

Kaynak: DHA

ZABIT katiplerine kurum içi yükselme olanağı sağlayan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın kaldırılması, tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da eş zamanlı protesto edildi.Antalya Adliyesi önünde toplanan Büro Memur Sen Antalya Şubesi çalışanları, Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı'nın kaldırılmasıyla birlikte adliye içinde iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği oluşacağını, bunun da çeşitli aksamalara neden olabileceğini öne sürdü. Sendika adına açıklama yapan Büro Memur Sen Antalya Başkan Yardımcısı Nasuh Üzülmez, 'Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan büro memurları sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez dedi. Açıklanan Yargı Reformu Stratejisi paketinin birçok açıdan yenilik getirdiğine dikkat çeken Nasuh Üzülmez, konuşmasını şöyle sürdürdü 'Hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan yazı işleri müdürlüğüne ortakçı yapılmak istenmesi Yargı Reformu Stratejisi'ne çalınan kara bir lekedir. Yargı Reformu paketi hazırlanırken Adalet Bakanlığımız ile birlikte baroların ortak bir çalışma yürüttüğü kamuoyuna yansıyan açıklamalarla netlik kazanmıştır. Ülkemiz için hayati öneme sahip bir paket hazırlanırken, çalışmanın paydaşı olan biz adliye çalışanlarının ve Adalet Bakanlığımızda yetkili sendika olan büro memurları sendikamızın görüşünün alınmaması asla kabul edilemez.Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da eleştiren Üzülmez, 'Barolar Birliği Başkanı, avukatların adliyeye yazı işleri müdürü olarak atanması için göstereceği çabayı, avukatların maaş, özgürlük ve mesleki eğitimleri için harcarsa hem başkanı olduğu Barolar Birliği'nin müktesebatına uygun hareket etmiş olur, hem de meslektaşlarına karşı samimi olduğunu göstermiş olur diye konuştu.Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı ile ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarının ve eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekleyen Üzülmez, konuşmasını şöyle tamamladı'Yargı Reformu Paketi'ne; Adalet hizmetlerinin devamlılığı esas olduğundan bakanlığımızda sözleşmeli istihdamına son verilerek aynı işi yaptığımız sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya alınmasını istiyoruz. Bakanlığımızda hizmetler sınıfının kaldırılarak arkadaşlarımızın tamamının 4A kadrosuna alınmasını, tüm çalışanlarımıza 3600 ek göstergenin uygulanmasını, sağlığımızı tehdit eden çalışma ortam koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Adalet hizmeti sınıfının oluşturulmasını, adalet hizmeti tazminat oranının yükseltilmesini, büyükşehir tazminatı ödenmesini, servis hizmetinden yararlanmamızı istiyoruz.