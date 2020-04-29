ANTALYA Yerleşik yabancılardan yorum Başka bir ülke bunu yapmaz
Yerleşik yabancılardan yorum: Başka bir ülke bunu yapmaz Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in İsveç'te tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilmesini olumlu yönde değerlendirdi.
29.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:41
'BURADA DA KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM'
Türkiye'nin yaptığı bu operasyon Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan yerleşik yabancılardan olumlu yorumlar aldı. Alanya'da 22 yıldır yerleşik yaşayan ve emlakçılık yapan İsveç vatandaşı Marie Nyman, "Her yerde korona hastaları var. İsveç'te de Türkiye'de de bu konuda iyi tedavi veriyorlar. Tabii ki herkes hangi ülkede tedavi olmak istiyorsa gidebilir. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla tedaviyi güzel yapıyorlar. İsveç'te de aynı şeyleri yapıyorlar. Belki de kendi ülkesine giderek tedavi olmak istedi. Her gün İsveç'teki haberleri izliyorum. Orada tedavi için başka yöntem seçtiler. Bizim ülkemizde daha açık. Bakalım göreceğiz hangisi daha doğru. Burada da kendimi çok güvende hissediyorum. Türkiye'de daha sıkı tedbirler uyguluyorlar. Mesela alışveriş yapman için maske takman lazım" dedi.
'BAŞKA BİR ÜLKE BUNU YAPMAZ'
12 yıldır Alanya'da yaşayan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim görevlisi Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka da "Dürüst olmak gerekirse ben o haberi görünce çok duygulandım. Türk vatandaşı olmasam da gerçekten gurur duydum. Başka bir ülke bunu yapmaz diye düşünüyorum. Türkiye'de şu anda bir günde 40 bin civarında test yapılıyor. Fakat Polonya'da mesela bir günde 12 bin test yapıldı. O rakamlar çok net ve açık şekilde gerçeği gösteriyor. Maalesef Avrupa'da basın sadece vaka sayısını veriyor. Yani iyileşen, vefat eden ve test sayısını vermemekte. O yüzden insanlar Türkiye'deki durumu tam görmüyor. Tüm bilgileri alsalar Türkiye'deki durumun ne kadar iyi olduğu daha iyi anlaşılır" diye konuştu.
Kaynak: DHA