Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal'

Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal'Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal Türkiye' kampanyası çerçevesinde Trafik ışıklarında anlamlı bir düzenleme yaptı.

27.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:53
Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal'
Antalya 'da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal Türkiye ' kampanyası çerçevesinde Trafik ışıklarında anlamlı bir düzenleme yaptı. Farkındalık yaratması amacıyla yapılan çalışmayla sürücülere yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle evinde kalması istenen vatandaşlar için farkındalık yaratan anlamlı bir çalışma yaptı. Buna göre, Antalya'nın ana güzergahları üzerinde yer alan ¬cadde ve bulvarlar üzerindeki trafik ışıklarında yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' mesajı veriliyor.
SÜRÜCÜLER MEMNUN
Türkay Otel Kavşağı, Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı, Antalyaspor Kavşağı, Falez Kavşağı, Samanyolu Kavşağı, Güllük Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi ile Teomanpaşa Caddesi Kesişim Kavşağı'nda trafik ışıkları yeni sistem ile hizmet veriyor. Antalyalı sürücüler de farkındalık amacı oluşturan 'Evde Kal' uygulamasından oldukça memnun.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Yeşil ’Eve Git’ Kırmızı ’Evde Kal’

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Yeşil 'Eve Git' Kırmızı 'Evde Kal' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 18:24: Başkan Yücelik TOBB GİK toplantısına telekonferasla katıldı - Haber 18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:23: ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor