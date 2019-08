Antalya'yı kısa filmlerle tanıtıyorlar

ANTALYA'da bu yılın turizmde 'Aspendos' yılı ilan edilmesinin ardından Aspendos Antik Tiyatrosu ile ilgili kısa tanıtım film hazırlamak için çalışma başlatan Fraport TAV Antalya Havalimanı yönetimi, projenin kapsamını genişlenerek Antalya'yı tanıtan ikinci bir kısa film hazırladı. Antalya destinasyonunun sadece kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermeyi hedefleyen ikinci videonun hazırlanması tam 1.5 yıl sürdü.DÖRT MEVSİM ANTALYAFraport TAV Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Antalya'da, dört mevsimde yapılan sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı film için havadan ve karadan çekimler yaptıklarını söyledi. Geniş bir zamana yayılarak çekilen filmlerin yurt içinde farklı noktalarda yayınlanmaya başladığını belirten Yılmaz, özellikle havalimanının resmi internet sitesi başta olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden de filmlerin izlenilebildiğini, YouTube'de ise en çok izlenen videolar arasında yer aldığını kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:"Bir kapı düşünün, ayaklarınızı yerden kesecek başka kapılara açılsın, eşiğinden geçtiğiniz anda sizi, farklı renkler, farklı kültürler, farklı aktiviteler, denizle, kumla, güneşle ve tarihle kucaklasın. Bir kapı düşünün, sizi rengarenk duygularla kucaklasın. Her kapının ardında farklı bir renk, farklı bir duyguyu saklasın. Düşleyin, kapının arkasında tatilin şehri Antalya. Özgürlüğün, düşlerin şehri. Tarihin, sanatın, edebiyatın şehri. Aktivitenin ve eğlencenin şehri. Biz bu düşüncelerle 1.5 yıl içinde filmimizi hazırladık. Antalya Havalimanı'nın tüm bu anlattıklarıma açılan ilk kapı olma özelliğinden dolayı bölgemizin turizm destinasyonuna çok önem veriyoruz."'ANTALYA AİRPORT GATEWAY TO''Antalya Airport Gateway To' genel tanıtım filminin ardından, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda Antalya'yı tanıtmak üzere filmlerin devam edeceğinin altını çizen Fraport TAV Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol ise filmlerin içeriği hakkında bilgi verdi.Filmlerin içeriğinde sporcu bir gencin kaya tırmanışı, rafting gibi etkinlikleri anlattığını, genç bir çiftin ise tarih ve kültür zenginliklerine dikkat çekerek trekkinge çıktığını belirten Varol, "Filmlerimizin her anı Antalya ve çevresindeki turistik faaliyetleri izleyene aktaracak şekilde projelendiriliyor. Örneğin bir iş adamının golf oynadığı lüks tatilinden tutun da dağcı bir gencin Torosları keşfetmesine kadar her ayrıntı saniye saniye toplanarak film haline getirildi. Amacımız Antalya'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı, aynı zamanda bir spor ve kültür kenti olduğunu anlatmak. Antalya için çok değerli bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.