Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'yı nem bulutları kapladıANTALYA'da yüzde 90 seviyesine ulaşan nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı.

10.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:44
Antalya'yı nem bulutları kapladı
ANTALYA'da yüzde 90 seviyesine ulaşan nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı.
Geçen ay, mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Yüksek nem nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı. Nem bulutları yer yer görüş mesafesini de düşürdü.
Nem bulutu nedeniyle kentin silüeti, Beydağları ve denizdeki gemiler, sis altında kaldı.
Nemden bunalan vatandaşlar ise soluğu sahillerde aldı. Antalya’yı nem bulutları kapladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Sabah, Güncel, Haber

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