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Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

16.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:35
Yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı
'nın ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Manavgat'ın Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.
Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.
Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S.'yi dün akşam Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri süren H.İ.S.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)
HABER Mithat ABAKANMANAVGAT (Antalya), (DHA)
Antalya yol kenarında ağır yaralı bulunan genç kızı vuran zanlı yakalandı

Jandarma, Manavgat, Sarılar, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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