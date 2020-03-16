Antalya yolunda kar yağışı ve sis
Antalya yolunda kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü.
16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Antalya yolunda kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Denizli 'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Denizli- Antalya yolunun Cankurtaran mevkisinde ise yoğun sis ve kar yağışı etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Denizli- Antalya yolundaki ulaşımda aksama olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de karşı güzergahta kontrol noktaları oluşturdu.Öte yandan Buldan, Güney ve Bekilli ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
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