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Antalya Yörük Müzesi'nde turist yoğunluğu

Antalya Manavgat ilçesinde Yörük kültürünün tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla kurulan Yörük Müzesi turistlerden ilgi görüyor.

14.09.2019 12:06Antalya Yörük Müzesi'nde turist yoğunluğu
Antalya Manavgat ilçesinde Yörük kültürünün tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlanması amacıyla kurulan Yörük Müzesi turistlerden ilgi görüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesince Evrenseki Mahallesi'nde Yörük Müzesi iki yıl önce hayata geçirildi.
Bölgede 4 bin metrekarelik alanda, 2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 yörük çadırı, 1 eser deposu, 1 konferans salonu ve 1 atölye oluşturuldu.
Yörük kültürünü merak eden turistler, müzede bulunan ve eskiden kullanılan bine yakın eseri görme fırsatı buluyor.
Müze sorumlusu Burçin Şahin, Yörük Müzesi'nin ilçenin ve Yörük kültürünün tanıtılmasına katkı sağladığını dile getirdi.
Turistlerin ücret ödemeden müzeyi gezme fırsatı bulduğunu belirten Şahin, "Müzemize ziyarete gelen tatilcilerimiz en fazla tarım işlerinde kullanılan eserlere ilgi gösteriyor. Yörük Müzemizde özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi trafiği oluyor. Müzeyi bugüne kadar 43 bin 907 kişinin ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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