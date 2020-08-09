ANTALYA Yüksek nemden bunalan sahile ve çimlere koştu

Yüksek nemden bunalan sahile ve çimlere koştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve gölgelikli çimler, sıcak ve nemli hava nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Turizmin başkenti Antalya'da bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 30, nem oranı ise yüzde 70'leri gördü. Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde bazı tatilciler şemsiye altında kitap okurken bazıları ise yüzerek serinlemenin keyfini sürdü. Yüksek nem nedeniyle Beydağları ve falez bandı görünmezken dalgalı denizde en çok çocukların eğlendiği dikkati çekti.

Denize girmek istemeyip hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen bazı tatilciler ise sahile alternatif Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki çimleri tercih etti.