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Antalya-yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı

Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandıANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı.

04.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:55
Yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı
ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 'kız arkadaş' yüzünden çıkan kavgada, F.Ç. adlı öğrenci, sol bacağından bıçaklandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bayındır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler MYO'da meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 1. sınıf öğrencisi F.Ç. ile adları henüz tespit edilemeyen öğrenciler arasında, ders bitimi koridorda tartışma çıktı. 'Kız arkadaş' yüzünden çıktığı belirtilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç., sol bacağının diz üstünden bıçakla yaralandı. F.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan F.Ç., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayı gerçekleştiren öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Antalya-yüksek okuldaki kavgada bir öğrenci bacağından bıçaklandı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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