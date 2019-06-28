ANTALYA YUNUS ŞOVUNUN YERİNİ DENİZKIZLARI ALDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir su parkı, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yunus gösterilerini iptal etti. Bunun yerine adına 'Denizkızı Akvatoryumu' denilen havuzda yerli ve yabancı turistler için denizkızı şovları başlatıldı. Özel denizkızı kıyafeti giyen kadınların yer aldığı şov, yoğun ilgi çekti.Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan Dolusu Parkı'nda, yunuslara özgürlük isteyen hayvan hakları savunucuları ve vatandaşların karşı çıktığı yunus gösterileri iptal edildi. Yunus gösterilerini organize eden firmayla sözleşmesini fesheden su parkında, bu yıl yunusların yerini denizkızları aldı. Parkta yunusların gösteri yaptığı havuz 'Denizkızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlendi. Burada özel denizkızı kıyafeti giyen 7 kadın ile 4 su baleti, yerli ve yabancı turistlere şov yapmaya başladı.5 metre derinlikte havuzda şovlarını yapan su baletleri ve denizkızlarının gösterisi, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 saat süren gösterinin ardından isteyen turistler denizkızlarıyla yarım saat birlikte yüzebiliyor. Denizkızı şovunda 'Minik denizkızı' adlı teatral gösteri sunuluyor.'DÜNYADA YENİ BİR TREND'Parkın Genel Müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, Burası Türkiye'nin ilk Denizkızı Akvatoryumu. Denizkızı Akvatoryumu dediğimiz zaman aslında oditoryum kelimesinden bozarak su ögeli teatral alan olarak anlatmaktayız. Denizkızı konsepti dünyada yeni bir trend. Bu trend ABD, Avusturalya ve Çin'de şu anda uygulanıyor. Biz hikayeyi birleştirerek, teatral bir tematikle, oyunculukla bütünleştirerek, gerçek bir denizkızı hissi yaratmaya çalışıyoruz dedi.'5 YILDIR BU ORGANİZASYON İÇİN ÇALIŞIYORDUK'Müşterilerin bu organizasyona gün geçtikçe ilgisinin arttığını anlatan İlyas Mehmet Ekizoğlu, Burası daha önce bir yunus merkeziydi. Yunus merkezimizi lağvettik. Hayvan haklarında farkındalık yaratmak için. 2013 yılında tesisimizi kurduk. 2013'te bir aquaparkın yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu, söyleniyordu. Biz 5 yıldır bu organizasyon için çalışıyorduk. Bu fikir için çalışıyorduk. Bu sene bunu devreye soktuk. Yunus merkezimizi geçen sene itibarıyla lağvettik. Şu andaki ilgi ve etkiden gayet memnunuz diye konuştu.'ÇOK EĞLENCELİ VE ETKİLEYİCİ BİR ŞOVDU'Şovu ailesiyle izlemeye gelen Ada Cemre Memiş, şovu çok beğendiğini ve denizkızlarını çok sevdiğini belirtti. Ada Cemre'nin babası Mustafa Kemal Memiş, Antalya'da yaşıyoruz. Kızımız Ada Cemre denizkızlarını çok seviyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'de ilk defa yapılan bu şovu ziyaret ettik. Çok eğlenceli ve etkileyici bir şovdu. Yani bir masalın çocuklar için gerçekleştirilmesi gibi. Daha yaygın bir şekilde yapılması faydalı olur diye konuştu.'HEPİMİZ ÇOK BEĞENDİK'Anne Sebihan Yıldız Memiş de şöyle dediKızım denizkızlarını çok seviyor. Hatta onların gerçek olduğuna inanıyor. Ben de onun hayalini gerçekleştirmek istedim ve çok hoşumuza gitti. Başta kızım olmak üzere hepimiz çok beğendik. Gerçekten güzeller. Bütün ekibi tebrik ediyorum.