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ANTALYA YUSUF AMCA'NIN SEVGİSİ, 'YÖRÜK KIZI'NI KESİLMEKTEN KURTARDI

Antalya'da koronavirüs nedeniyle yayladaki evinden kent merkezindeki evine gitmeye karar veren Yusuf Sarı (63), Kurban Bayramı'nda kesmek amacıyla satın aldığı yavru keçiyi de beraberinde getirdi.

16.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:37
Antalya 'da koronavirüs nedeniyle yayladaki evinden kent merkezindeki evine gitmeye karar veren Yusuf Sarı (63), Kurban Bayramı'nda kesmek amacıyla satın aldığı yavru keçiyi de beraberinde getirdi. 'Yörük Kızı' adını verdiği keçisine bakarken kesme kararından vazgeçen Sarı, onu sokaklarda gezdirip, arazide otlatarak, gözü gibi bakıyor.
Antalya'da yaşayan Yusuf Sarı, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günlerde yayladaki evinden, Soğuksu Mahallesi'ndeki evine yerleşmeye karar verdi. Sarı, yayladaki evinde kaldığı süreçte Kurban Bayramı'nda kesme düşüncesiyle satın aldığı yavru keçiyi de beraberinde getirdi. Evinde yemle beslediği keçisine 'Yörük Kızı' adını veren Sarı'nın, gün geçtikçe hayvana sevgisi arttı ve kesme fikrinden vazgeçti.
Koronavirüs nedeniyle evden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih eden Sarı'nın bir süre sonra 'Yörük Kızı'na verdiği yem bitti. Yavru keçisine gözü gibi bakan Sarı, hem kendi sağlığını riske atmamak hem de keçisinin aç kalmaması için zaman zaman dışarı çıkıp, evinin yanındaki arazide birlikte vakit geçirmeye başladı. Keçisinin boynuna bağladığı iple kısa yürüyüş yapan Sarı, boş arazide de kuru otlarla 'Yörük Kızı'nı doyurmaya başladı. Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında evine dönen Sarı, her gün sadece keçisinin ihtiyaçlarını karşılamak için kısa süreliğine evinden çıktığını anlattı.
Keçisiyle yürüyüş yaparken onunla sohbet eden, 'Yörük Kızı' diye seslenen Sarı, "Evin yanındaki arazide karnını doyuruyorum. Kuru otları seviyor. Her gün kısa süre gezdiriyorum. Yavru olduğu için sürüden yeni ayrıldı, her şeyi de yiyemiyor. Yemi bittiği için yakınlarda bulamadım. Sağlığımız için dışarı çıkmak da istemiyorum. Çok seviyorum, kesmek istemiyorum artık bakacağım" dedi. ANTALYA YUSUF AMCA’NIN SEVGİSİ, ’YÖRÜK KIZI’NI KESİLMEKTEN KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kurban Bayramı, Koronavirüs, Antalya, Güncel
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