Antalya, zafer için sabah namazında buluştu

Vali Münir Karaloğlu ve Antalyalılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için, Yivli Minare'de sabah namazında bir araya geldi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Antalya'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki tarihi Yivli Minare Camii'nde kılınan sabah namazına, Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Osman Artan, kurum müdürleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Karaloğlu, cami çıkışında yaptığı açıklamada, terör koridorunu yok etmek, güney sınırlarını güvenlik altına alabilmek için Türk ordusunun, milletin duasıyla Barış Pınarı Harekatı'na başladığını ifade ederek, "Dün akşam tüm camilerde selalar okundu. Bugün de Antalya'nın en önemli mekanlarından biri olan Yivli Minare Camii'nde Fetih Suresi okundu, ordumuza, milletimizin duası iletildi. İnşallah ordumuz bu harekattan kazasız belasız bir şekilde döner diye dua ettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Milletimizin birliğini, beraberliğini muhafaza etmemizi bize nasip eylesin" dedi.



Kılınan sabah namazının ardından, Karaloğlu ve protokol üyeleri, cami avlusunda vatandaşlara buğday çorbası ikram etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA