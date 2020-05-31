ANTALYA Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı

Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldıANTALYA'da, falezlerin altındaki denizde zıpkınla balık avlayan kişi, polisi görünce denize dalarak gözden kayboldu.

31.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:14
Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı
ANTALYA'da, falezlerin altındaki denizde zıpkınla balık avlayan kişi, polisi görünce denize dalarak gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan deniz polisinin yaptığı aramada, dalgıç kıyafeti giyen kişi bulunamadı.
Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında falezlerin denizle birleştiği noktada bir kişinin dalgıç kıyafeti giyerek balık avladığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese giden polisler, falezlerin altında vücudunun yarısı denizde olan bir kişiyi gördü. Polis, üzerinde balık adam kıyafeti giyen ve elinde zıpkın olan kişiye, denizden çıkması için uyarıda bulundu. Ancak dalgıç kıyafetli kişi denizden çıkmak yerine suya dalarak gözden kayboldu.
Telsizle haber verilmesi üzerine olay yerine deniz polisi geldi. Botla falezlerin altını kontrol eden polis, yaklaşık yarım saatlik çalışmadan sonuç alamayınca, adresten ayrıldı. Polisin çevrede yaptığı araştırmada balık avlamak için gelen kişinin elektrikli bisikletine rastlandı. ANTALYA Zıpkınla balık avladı, polisi görünce denize daldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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