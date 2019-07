Antalyada kiralık tır şoförünün 25 büyükbaş hayvanla ortadan kaybolduğu iddiası

Tokat'ın Turhal ilçesinde besicilik yapan 35 yaşındaki Murat Sevük, 25 büyükbaş hayvanını Antalya 'ya getirmek için anlaştığı nakliye şirketinin şoförü tarafından 400 bin TL değerindeki hayvanlarının çalındığını ileri sürdü. Murat-İdris Sevük kardeşler hayvan pazarında kiraladıkları boş çadırda 3 gündür hayvanlarına kavuşmayı bekliyor. Nakliye firması yetkilisi H.Ç. ise tırın kendi şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte kiralama yaptıklarını söyledi. "Bekir" isimli sürücünün kendilerine plaka ve adresini yanlış verdiğini ileri süren H.Ç, "Adamın bulunmasını ben de istiyorum. Telefonla arıyorum. Bana cevap vermiyor. Bazen cevap verip küfür ediyor" dedi.Turhal'dan yola çıktılarTurhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat-İdris Sevük kardeşler, bin bir güçlükle yetiştirdikleri 25 hayvanı, Kurban Bayramı öncesinde Antalya'da satışa çıkarmaya karar verdi. Kepez Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından 20 bin liraya yer kiralayan Murat Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle hayvanlarının taşınması için anlaştı. Turhal'dan 25 büyükbaş hayvanını anlaştığı nakliye şirketince kiralanan bir tıra yükleyen Murat Sevük, ardından şirkete ait yine başka besicinin hayvanlarının bulunduğu iki tır ile arka arkaya yola çıktı. Hayvan pazarına öndeki tırla ulaşan Murat Sevük, arkadaki tırın bir türlü gelmemesi üzerine nakliye şirketine ulaştı. Firma yetkililerinden olumlu bir cevap alamayan Murat Sevük, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. İfadelerin başvurulan kardeşlerin ihbarıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda kaybolan tırı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.Hayvanlarından gelecek mutlu bir haberi bekleyen Murat-İdris Sevük kardeşler kiraladıkları boş çadırda 3 gündür hayvanlarına kavuşmayı bekliyor. Zaman zaman gözleri dolan Murat Sevük, hayvanlarının biran önce bulunmasını istedi.Evli ve 5 çocuk babası Murat Sevük, 50 büyükbaş hayvan dolu iki tırla geçtiğimiz çarşamba günü Turhal'dan yola çıktıklarını belirterek, "Şoför yanında ailesinin olduğunu söyleyerek beni, ikna ederek diğer tıra yönlendirdi. Daha sonra Boğazlıyan'da tır ortadan kayboldu. 25 büyük baş hayvanım kayıp. Değeri 350-400 bin lira civarında. Ben kendim yüklediğim için bu adamlar elit hırsız oluyor. Burada bomboş bekliyorum. Bu adamlar ortada yok istenilse bulunur. Benimle dalga geçiyorlar." şeklinde konuştu."1 yıllık emeğim"Bir yıllık emeğinin şu an ortadan kaybolduğunu ifade eden Murat Sevük, " Bizimle hiçbir kurum ilgilenmedi. Benim malımı o kişi gidip kestirirse hayatta bulunmaz. Mallarımın bulunmasını istiyorum. Şu anda bittik. Hazırlığımız yaptık, mallarımızı bekliyoruz ama mağdur olduk. Hayvanlarımızı satıp borcumu ödeyecektim. 5 çocuğumun rızkı ortadan kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim on yılım heba olur" dedi."Hayvan dolu tır ortadan kayboldu"İdris Sevük(30) ise hayvanlarını korumak için tırın kasasına bindiğini anlatarak, " İki saat kasada yol gittim. Hava şartlarından dolayı diğer tıra geçmeye beni ikna ettiler. Sonra tır ortadan kayboldu. Dolandırıldık. Keşke tırdan inmeseydim, canım pahasına malımı korurdum. Bu malları satıp borcumu ödeyecektim, şimdi ne yapacağım. Benim mallarımı bulsunlar" diye konuştu.Besici Bülent Korkmaz, Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, arkadaşlarıyla bir nakliye firmasından ayarladıkları 2 tıra hayvanlarını Antalya'ya götürmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Korkmaz, 2 tıra 50 büyükbaş hayvanı İdris Sevük ve Murat Sevük kardeşlerle birlikte yükledikten sonra yola çıktıklarını ifade etti. Korkmaz, "Arka arkaya iki tır yola çıktık. Ama tır şoförlerinden biri 'Araçta eşim ve kızım var sizi yanıma alamam, uygun olmaz' dedi ve bir benzin istasyonunda arkadaşımızı indirdi. Biz de arkadaşımızı yolda bizim tıra aldık. O şoförde bizi arkamızdan geliyordu." dedi."Yolda kayboldu"Sarıkaya'ya geldiklerinde kendi şoförlerinin arkada gelen aracın jandarma uygulamasına takıldığını söylediğini anlatan Bülent Korkmaz," Biz durursak hayvan yatıyordu, o nedenle yola devam ettik. Bir süre gidince aşırı yorgunluktan uyuya kaldık. Birkaç saat sonra uyandık, arkadaşı şoförü aradık, 'Geliyoruz' dedi. Bizi sürekli oyaladılar. İki şoför meğer birbirini tanıyorlarmış. Tır yolda kayboldu. Biz Bucak üzerinden geldik, onlarda Akseki üzerinden geleceklerini söylediler ama Antalya'ya hiç gelmemişler" ifadelerine yer verdi."Sesimiz duyulmadı"Kimseye seslerini duyuramadıklarını belirten Bülent Korkmaz, hem kendisinin hem arkadaşlarının bittiğini söyledi.Böyle bir mağduriyetin olmadığını dile getiren Korkmaz," Bizimle dalga geçiyorlar. Telefonu, araç plakası belli ama Türkiye'de dolaşıyor. Bunun adı hırsızlık değilmiş, iyi niyeti suistimalmiş"dedi.Nakliye firması: "Gereken neyse yapacağız"Nakliye firması yetkilisi H.Ç. ise tırın kendi şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte kiralama yaptıklarını söyledi."Bekir" isimli sürücünün kendilerine plaka ve adresini yanlış verdiğini ileri süren H.Ç, "Adamın bulunmasını ben de istiyorum. Telefonla arıyorum. Bana cevap vermiyor. Bazen cevap verip küfür ediyor, benimle dalga geçiyor. 'Gel hayvanları teslim et.' diyorum, anlamıyor. Ben de şikayetçi olacağım. Benim de burada bir hukuki sorumluluğum doğuyor. Gereken neyse ben de yapmak istiyorum. Bu hayvanların çalınmasıyla ilgili bizim ilgimiz yok."açıklamasını yaptı. - ANTALYA