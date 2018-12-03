Antalyalı Atıcılar, Mersin'den Başarıyla Döndü

Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin
'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Antalyalı sporcuların başarı elde ettiği bildirildi.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-25 Kasım Mersin Erdemli
Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonada, 570 sporcu mücadele etti.
Milli takım seçmelerinin de yapıldığı organizasyonda 4'ü tüfek, 7'si tabanca dalında olmak üzere toplam 11 Türkiye rekoru kırıldı.
Şampiyonada, havalı tabanca genç erkeklerde Antalya Baba Atıcılık Kulübü Türkiye şampiyonu, havalı tabanca büyük bayanlarda ise Polis
Spor Gücü Kulübünden Nilay Ak ikincilik elde etti. oldu.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı gururla temsil eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Antalya,Türkiye,Mersin
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:58