Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattıAntalyalı fırıncı Hakkı Çakmak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için aracıyla sokak sokak gezip semt sakinlerine ekmek sattı.

11.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:13
Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı
Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için aracıyla sokak sokak gezip semt sakinlerine ekmek sattı.
Çakmak, semt sakinlerinin dikkati çekmek için anons sistemi yerine oyun havası çalarak dikkat çekmeyi tercih etti.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağını açıklamasının hemen ardından vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için fırınlar 24 saat açık kalması kararını vermişti. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Çakırlar bölgesinde yaşayanlarda, fırıncıların seyyar hizmetinden yararlandı.
Antalyalı fırıncı Hakkı Çakmak da, semt sakinleri için bölgeye aracıyla servis yaptı. Fırıncı Hakkı Çakmak, anons sistemiyle satış yapmak yerine oyun havası müziği çaldı. Jandarmanın izniyle semtteki sokak ve caddelerde ekmek satan Çakmak, Ne kadar satış oldu bilmiyorum, yarında da devam edeceğiz dedi.
Oyun havaları müziği eşliğindeki ekmek satışı, semt sakinlerini güldürdü. Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Antalyalı fırıncı oyun havası eşliğinde ekmek sattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 16:54: Fırıncıların "ekmek" mesaisi devam ediyor - Haber 16:54: ABD'de Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti - Haber 16:52: Koronavirüs para ve kredi mekanizmasını değiştirecek - Haber 16:52: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber