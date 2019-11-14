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Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Japonya'da "Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sahneye çıkacak.

14.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:42Antalyalı flüt sanatçısı Japonya'da sahne alacak
Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, 'da "Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sahneye çıkacak.
Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül , yaptığı yazılı açıklamada, kentte düzenlenen uluslararası organizasyonların yurt dışında temsillerinin yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.
Ege, "Antalya'nın turizm destinasyonunun sanatla anılması, Japonya'da Antalyalı bir sanatçının temsili, ülke ve kent tanıtımı adına büyük bir öneme sahip. Bu amaçla kentimizde düzenlenen organizasyonlar ve festivaller kadar yurt dışında da temsillerinin yer alması güzel bir durum." ifadelerini kullandı.
ADSO flüt sanatçısı Bayramoğulları ise 23 Kasım Cumartesi günü Tokyo Yunus Emre Enstitüsünde "Zamana Yolculuk" adlı eserin dünya prömiyerini solo flüt eşliğinde gerçekleştireceğini kaydetti.

Antalya, Japonya, Ege, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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