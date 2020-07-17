Antalyalı hayırsever, sokak hayvanları için çeşme yaptırdı

ANTALYALI hayırsever Halil Kaplan, sokak hayvanları için yanında su küvetinin olduğu çeşme yaptırdı. Hayratın kurdelesini, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kesti. Hayırsever Kaplan, "Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim, sonuçta herkes kullanacak" dedi.

Sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin su ihtiyacı için sivil toplum kuruluşları ve belediyeler seferber olurken, Antalyalı Halil Kaplan, kenarında su küveti bulunan çeşme yaptırdı. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, bir cadde üzerindeki hayratı kendi elleriyle yapan Halil Kaplan, "Önce kedi köpekler için düşündüm. Sokak hayvanları için bu hayrata niyet ettim, sonuçta herkes kullanacak. Hem vatandaşlar hem sokak hayvanları su içecek. Bu işin öncülüğünü yapayım istedim. Her tarafta bu işi yaygınlaştıralım" dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de "Güzel olmuş, şirin olmuş. Halil abimize çok teşekkür ediyoruz, sadece insanları değil sokak hayvanlarını da düşündüğü için" dedi. Başkan Tütüncü ile hayırsever Halil Kaplan, kurdeleyi birlikte kesti.

Hayratın hemen yanında, sokak hayvanlarının küvetine su taşımak için bir de tas bulunuyor. Antalyalı hayırsever Kaplan, evinin bahçesinde sokak hayvanları ve kuşlar için sürekli mama, yem ve su bulundurduğunu da vurguladı.