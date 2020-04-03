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Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek

Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek*- Antalya'da tamamı gönüllü üyelerden oluşan Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği, koronavirüs ile 24 saat mücadele eden sağlıkçılar için koruyucu 3D maske hazırlıyor.

03.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:50
Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek
*- Antalya'da tamamı gönüllü üyelerden oluşan Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği, koronavirüs ile 24 saat mücadele eden sağlıkçılar için koruyucu 3D maske hazırlıyor.
*- Öncelikli olarak hastane acilleri ve çocuk sağlık merkezlerine gönderilen maskeler, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hastanelere de ulaştırılıyor.
*- Dernek, şu ana kadar 2 bin 850 adet maske dağıttı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına Antalyalı kadınlar koruyucu 3D maske hazırlayarak destek oluyor. Farklı alanlarda yardım çalışmaları yapan Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği yönetimi ve üyeleri, 24 saat boyunca 3D maske yapıp sağlıkçılara yetiştirmek için çalışıyor. Dernek binasının altında oluşturdukları depoda bir araya getirilen aparatlar, gönüllülerin evlerine gönderilerek yapımı sağlanıyor. Üyeler evlerinde yaptıkları gözlükleri Dernek Başkanı emekli hemşire Umut Aras'a göndererek dağıtıma çıkmasını sağlıyor. Bir aile 3- 4 saat içinde 100 tane yaparak derneğe ulaştırıyor.
LASTİK VE ASETATLA MONTAJ
Yapılan çalışmaların ücretsiz olduğunu anlatan Umut Aras, "Önceliğimiz hasta ile ilk karşılaşan bölüm olan hastane acilleri ve çocuk sağlık merkezleri. Bunun dışında Türkiye'nin farklı hastanelerinden de bize sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Antalya içine tutanakla, dışına ise kargo ile gönderiyoruz. Maskeleri niopran conta, lastik ve asetatla montajlıyoruz. Derneğimizin daimi üyesi 25 kişi sürekli maske üretiyor. Çalışmalarımız duyuldukça gönüllüler bize ulaştı ve yapmak istediklerini söyledi. Şu anda 40'ın üzerinde kadın ve ailesi sağlıkçılar için maske üretiyor. 4 bin 800 maske siparişi aldık. Bunun 2 bin 850'sini hastanelere ulaştırdık. Antalya'da 32 evde 3 bin 200 adet 3D maske üretimi devam ediyor" diye konuştu.
DERNEKTE VE EVDE MASKE YAPIYOR
Dernek gönüllüsü Hepgül Titiz, gündüzleri dernek binasında akşamları ise evinde kızıyla birlikte maske yaptığını anlattı. Sağlık çalışanlarının şartlarının zorluklarını bildiklerini anlatan Titiz, "Maskelerin korunmalarında bir nebze de olsa yardımcı oluyor olmasının mutluluğunu taşıyoruz" dedi.
KARGO PAKETİNE ANLAMLI MESAJ
Antalya içinde faaliyet gösteren hastanelere tutanakla elden teslim edilen maskeler, bir sağlıkçının gün içinde yüzünü her türlü damlacıktan korumak için tasarlanıyor. Yüzü tamamen örten plastik ön paneli sayesinde görüş açısının daralmadığı gözlük maskeler, sağlıkçılar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.
Farklı illerden kendilerine ulaşan sağlık çalışanlarına da kargo ile gönderilen maske paketlerinin içine 'Evde kal, nefes al Türkiye. Tüm sağlık çalışanları sizlerle minnettarız' yazıları konularak kargolanıyor. Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek
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Haberler ›› Güncel ››Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek - Haberler

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