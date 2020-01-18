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Antalyalı kick boksçu Sena Amine Nur Özgen şampiyon oldu

Antalya'daki bir otelde düzenlenen şampiyonanın birinci etabında ringe çıkan Sena Amine Nur Özgen, kick light 60 kiloda birinci oldu.

18.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:18Antalyalı kick boksçu Sena Amine Nur Özgen şampiyon oldu
'daki bir otelde düzenlenen şampiyonanın birinci etabında ringe çıkan Sena Amine Nur Özgen, kick light 60 kiloda birinci oldu.
Korkuteli Belediyespor Kulübü basın sorumlusu Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada, antrenör Şükrü Haksız'ın nezdinde çalışmalarını sürdüren sporcuları Özgen'in başarısından mutluluk duyduklarını anlattı.
Sporcularının, farklı kulvarlarda 4 Türkiye birinciliği kazandığını ifade eden Demirci, "Son kürsüsüyle bu sayıyı beşe yükseltti. Yedi sporcuyla katıldığımız turnuvadan üç madalyayla döndük." dedi.

Korkuteli Belediyespor, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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