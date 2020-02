Antalyalı KOBİ'lere dijital dönüşüm anlatıldı

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, TOBB'un himayesinde KOBİ'lerin iş yapma şekillerinde ve rekabet koşullarında dijitalleşmelerini ve ile dünyadaki değişime ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki ilk durağı Antalya oldu.Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 2020 yılındaki ilk etkinliği Antalya gerçekleştirildi, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından 'KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm , E-ticaret ve E-ihracat' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı. 2019 yılında Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen organizasyonun Antalya ayağında şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal gerçekleştirdi.Başarı öykülerini anlattılarAçılış konuşmalarının ardından Vodafone Türkiye KOBİ Direktörü Yusuf Aysal moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlıklı panel yapıldı. Panelde Mack Gıda Genel Müdürü Cem Eryılmaz, Bilaller Otomobil Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şanlı ve Martı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanbur kendi sektörlerinden örnekler vererek dijitalleşmenin oluşturduğu fırsatları anlattı.Etkinlikte, gsm şirketi tarafından anlık ve etkileşimli olarak Antalyalı KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken Trendyol Pazaryeri Kategori Yöneticisi Gökhan Güney "E-Ticarette Pazaryeri" başlıklı sunumu gerçekleştirdiDavut Çetin: "Dijitalleşmeyi ülkeye yaymalıyız"Türkiye'de kayıtlı işyeri sayısının 1.9 milyona yakın olduğunu, işyerlerinin ezici çoğunluğunun küçük işletme ve esnaftan oluştuğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin, şunları söyledi:"TÜİK'in son verisine göre internet üzerinden satış yapan girişim oranı halen yüzde 11 civarında. Deloitte TÜSİAD raporuna göre e-ticaretimiz 2018'de 60 milyar liraya çıktı. E-perakendede ancak 31 milyar liraya, oran olarak yüzde 5'lere geldik. Gümrük verilerine göre e-ihracatımız 2018'de 358 milyon dolar olmuş. Gelişme var, ama halen yolun başında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde endüstri 4.0 düzeyinde birçok işletme bulunuyor, ama İmalat sanayimizin ortalama düzeyi endüstri 2 veya 2.5'dur. Ticaret kültürümüz ise halen endüstri 2.0'a bile gelmedi. Biz Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak, ATSO olarak, dijitalleşme ve e-ticarette ısrar ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dijitalleşme ve e-ticaret esnaf dostudur, KOBİ dostudur. E-ticaret, köylünün, çiftçinin, el işi yapan ev kadınının dostudur. E-ticaret sayesinde herkes üretici ve tüccar olma imkanına sahiptir. Hep birlikte esnafa ve çiftçiye bunu anlatmak zorundayız. Bu toplantılarla ulaşamadığımız kesimlere örnek projelerle ulaşmalıyız. Örnek köy ve örnek esnaf projeleri yapmalıyız. Hep birlikte dijital köy, dijital cadde ve dijital esnaf projelerini ülkeye yaymamız gerekiyor. Evinde halı dokuyan dijital dünyada, caddede mağazası olan fijital dünyada yer almalıdır."Yusuf Aysal: "Terzi usulü çözüm geliştiriyoruz"İş dünyasının teknolojiye odaklandığını ve dijitalleşmeyi gerçekleştirebilen işletmelerin başarılı olabildiğini belirten Vodafone Türkiye KOBİ Direktörü Yusuf Aysal, şöyle devam etti:"Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'ler toplam işletmelerin yüzde 99'unu oluşturuyor. 5,6 milyon kişiyle toplam istihdamın yüzde 75'ini, toplam katma değerin yüzde 55'ini, toplam satışların yüzde 65,5'ini, toplam yatırımların yüzde 50'sini, ihracatın ise yüzde 59,2'sini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Araştırma şirketi Gartner tarafından, altıncı yıl üst üste nesnelerin interneti teknolojilerinin lideri ilan edilen Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek veriyoruz. Akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulü çözümler geliştiriyoruz. Neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümümüz ile her sektöre ve hayatın her alanına temas ediyoruz. KOBİ'lerin dijitalleşmeyi kullanarak verimliliği artırmak, tasarruf sağlamak, rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyoruz. KOBİ'lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Son 1 yılda 6 bin şirket dijital skorunu ölçtürürken, Türkiye'nin dijital skoru 53'ten 69'a yükseldi. Dijitalleşme yolunda işletmelerimizi destekçisi olmaya devam edeceğiz." - ANTALYA