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Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu

Slovakya'nın Bratislava şehrinde düzenlenen IFBB Fitness Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcu Şakir Yalın, 6. oldu.

04.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:08Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, dünya 6.'sı oldu
Slovakya'nın şehrinde düzenlenen IFBB Fitness Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcu Şakir , 6. oldu.

Slovakya'nın Bratislava kentinde 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen IFBB Dünya Şampiyonası'nda Antalyalı milli sporcu Şakir Yalın, Mens Fitness kategorisinde ilk kez finale kalıp derece yapan Türk sporcu oldu.

38 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı yarışmaya, Türk Milli Takımı 12 sporcu ile katıldı. Derecesiyle büyük gurur yaşadığını belirten Şakir Yalın, "Avrupa ve dünya şampiyonaları seçmelerinde Türkiye'de düzenlenen fitness kategorisinde seçmeleri kazanarak elde ettiğim başarımdan dolayı Dünya şampiyonasına girmeye hak kazandım. Bratislava şehrinde yapılan IFBB Mens Fitness Open World Şampiyonası'nda finale kalarak, 6. oldum. Benim için gurur verici ve çok güzel andı. Daha güzel şampiyonluklar elde etmek için kulübümle ve milli takımımızda çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu inancın içerisindeyim. Onun için gitmiştim. Biliyorum ki eksiklerimizde var artılarımız da var. Ama bir Türk sporcusu olarak orada bulunmak, Türkiye'yi temsil etmek bizim için milli bir gurur. Bunu yaşamak ve yaşatmak, hem destekleyenler için hem de bizim açımızdan çok önemli. En önemlisi de bayrağımızı temsil etmek. Onun için çok mutluyum çok gurur verici. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Dünya Şampiyonası, Bratislava, Yalın, Spor

Kaynak: İHA

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