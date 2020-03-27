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Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemi

Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemiMUHTAR, MASASIYLA VATANDAŞLARIN BULUNDUĞU YER ARASINI TÜL İLE AYIRDIANTALYA'da bir muhtar, muhtarlığa gelenlere önce kolonya, ardından eldiven ve kendi bahçesinden topladığı portakalları ikram ediyor.

27.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:46

Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemi

MUHTAR, MASASIYLA VATANDAŞLARIN BULUNDUĞU YER ARASINI TÜL İLE AYIRDI

ANTALYA'da bir muhtar, muhtarlığa gelenlere önce kolonya, ardından eldiven ve kendi bahçesinden topladığı portakalları ikram ediyor.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın , koronavirüse karşı muhtarlık binasında bazı önlemler aldı. Muhtarlık girişinde bulunan tahtaya 'Evde Kal Soğuksu' yazan Aydın, muhtarlığa gelen vatandaşların sosyal mesafeye uyması için masasının olduğu bölümü tül ile ayırdı. İşlerini halletmek için muhtarlığa gelen kişiler ise içeriye birer birer girebiliyor.

Muhtarlığa gelen kişilere önce kolonya ikram eden Aydın, ardından eldiven vererek vatandaşlara takması gerektiğini söylüyor. Evraklarını alarak işlerini halleden kişilere kendi bahçesinden topladığı portakallardan ikram eden muhtar, vatandaşları da evde kalmaları ve C vitamini almaları konusunda uyarıyor. Muhtarın bu uygulamasını gören vatandaşlar ise alınan tedbirden memnun kalıyor.

Muhtar Aydın, "Dünyayı saran koronavirüse karşı, hem insanlarımızı uyarmak hem de katkıda bulunabilmek için böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Gelen insanlara Sağlık Bakanlığı'nın da belirtmiş olduğu sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini söylüyoruz. Bunun için kendimizce de böyle bir önlem aldık. Muhtarlığa gelen insanlara da bilgi verelim, belki bir faydamız olur düşüncesiyle de kendi bahçemizden topladığımız portakallarımızı ikram ediyoruz" dedi.

Muhtarın eşi Semiha Aydın, "Eşimin böyle bir önlem alacağından haberim yoktu. Bugün muhtarlığa gelince şaşırdım. Bana da eldiven ve maske verdi. Evde kalalım çağrımızı tekrarlıyorum" diye konuştu.

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Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Aydın, Güncel

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Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemi

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